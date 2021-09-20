Политолог Журавлев заявил, что прекращение переговоров ЕС и Австралии о свободной торговле повлечет «разрушительные» последствия

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20 сентября 2021, 14:17 Источник: радио Sputnik

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что Евросоюз вряд ли сможет продолжать переговоры с Австралией о свободной торговле.

«Для мировой экономической и политической системы это решение может стать очень большим ударом. Поскольку отказ в статусе, к чему призывает Франция, становится почти обыденным средством дипломатии и экономических отношений. А это значит, что мировой рынок в своем привычном виде может прекратить свое существование и превратиться в нечто иное – более фрагментированное, с большим количеством различных "стен", "ворот", "калиток" и "охранников" возле них, что существенно изменит мировую экономику», - высказал он в беседе с радио Sputnik.

Журавлев понимает позицию «обиженной Франции», но стратегические последствия окажутся куда более разрушительными, чем думает Париж. Политолог считает, что отношения между странами, вовлеченными в конфликт из-за подлодок, будут только ухудшаться.

«Франция – один из лидеров ЕС, и французы не прощают потери денег. Но этот конфликт не столько между Францией и Австралией, сколько между США и Францией. США уверены, что им все сойдет с рук, французы подуются и успокоятся. Но я думаю, что не успокоятся», - резюмировал он.

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