Опубликованы фото «Особого мнения» КПРФ с непризнанием итогов выборов на Кубани

Аргументы Недели → Политика 13+

20 сентября 2021, 11:36

19 сентября в интернете появились фотографии документа «Особого мнения» с непризнанием итогов выборов в Краснодарском крае, которые руководство КПРФ якобы направило членам участковых избирательных комиссий от партии. Отметим, что результаты, зафиксированные в документе, сформулированы ещё до закрытия избирательных участков. В «Особом мнении» на нескольких страницах перечисляются выявленные нарушения в избирательном законодательстве, «отказ гражданам в возможности выбрать, тех кандидатов, которых они хотят», а также факт использования потенциала комиссий не в интересах свободных выборов. Эксперты уже назвали подобную стратегию политическим популизмом.

Например, в документе говорится об отказе ЦИК РФ под выдуманным предлогом владения иностранными активами в регистрации Павла Грудинина от КПРФ, который мог набрать значительное количество голосов. Этот пункт может свидетельствовать о том, что опубликованный текст мог готовиться в центральном аппарате партии и однотипен не только для Кубани, но и для остальных субъектов страны. Кроме того, из других пунктов «Особого мнения» становится ясно, что КПРФ заранее выдвигает протест и несогласие с ещё неизвестными общественности результатами.

Член Общественной палаты Краснодарского края также ведущий мониторинг за выборами в Центре общественного наблюдения Краснодара Артур Колесников в комментариях к документу называет подобные заявления преждевременными. «В настоящий момент можно прийти к промежуточным выводам, что выборы проходят максимально открыто с использованием видеонаблюдения. Также на базе Центра общественного наблюдения мы выделили дополнительные места для партий, однако сейчас они пустуют. Объективно заявлений о недопуске наблюдателей, о каких-то злоупотреблениях в отношении представителей партий не поступало. Нет зафиксированных сообщений чтобы кого-то ущемили в правах. Если распространение таких заготовок действительно было, то, на мой взгляд, это некорректно в нынешних условиях», – отметил член Общественной палаты Краснодарского края Артур Колесников.

Руководитель Центра политических исследований и технологий Григорий Киселёв, в свою очередь считает, что члены Общественной палаты Краснодарского края и Центра общественного наблюдения реагируют на каждое сообщение о якобы нарушениях, оперативно выезжают на места. По его словам, чаще всего факты нарушения не подтверждаются, обычно происходит так, что наблюдателям «что-то показалось», либо они сами неверно трактуют избирательное законодательство, находя слабые места там, где их нет. К примеру, 19 сентября в ЦИК рассказал, что эксперимент, в рамках которого несколько журналистов попытались вбросить пачки из четырёх бюллетеней в урны на выборах в Госдуму, не удался.

«КПРФ действует по уже отработанной схеме. Большая часть кандидатов от партии, если и говорить о Кубани, проводит незаметные избирательные кампании. Было сразу очевидно, что побеждать они явно не намерены. Почему так происходит, вопрос всё к тем же кандидатам. Здесь, куда удобнее чем реально бороться за голоса граждан, обвинить весь свет в фальсификации и нарушениях. Скажу, что партия использует этот приём практически каждые выборы и каждый год, можно считать это их традицией», – резюмировал Руководитель Центра политических исследований и технологий Григорий Киселёв.

Политолог также добавил, что чем ближе выборы, тем чаще КПРФ применяет манипулятивные приёмы шантажа и схемы, популярные среди представителей несистемной оппозиции. Сюда относится и угрозы вывести в знак протеста на улицы «миллионы человек». Неслучайно «Умное голосование» – проект команды Алексея Навального, структуры которой признаны экстремистскими и запрещёнными в России, по семи из восьми одномандатных округов на Кубани поддержало именно кандидатов от КПРФ, являющихся популярными среди представителей несистемной оппозиции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости