Турчак сообщил, что «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме

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20 сентября 2021, 09:36 Источник: РИА Новости

выборы, фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/ globallookpress.com

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что ЕР получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму.

«Безусловно, голосования ещё подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», - пояснил он.

Отмечается, что конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.

После обработки 79,5% протоколов УИК партия «Единая Россия» лидирует с 49,35% голосов, КПРФ - 19,85%, ЛДПР - 7,56%, Справедливая Россия - 7,38% и Новые люди - 5,39%.

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