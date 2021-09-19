Президент Франции Макрон решил не совершать поездку в Швейцарию из-за срыва сделки по ВПК

Французский лидер Эммануэль Макрон отменил визит в Швейцарию. Об этом сообщили сегодня, 19 сентября, швейцарские СМИ.
Отмечается, что Макрон должен был прибыть в эту страну в ноябре текущего года. Причиной отмены его визита стал отказ конфедерации закупать истребители французского производства. Об отмене визита в конфедерацию Макрон сообщил властям Швейцарии, где ему предстояло встретиться с президентом этой страны Ги Пармеланом.
Кроме того, Макрон ввел запрет до лета будущего года на все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне. По данным СМИ, решение французского лидера связано с выбором Швейцарией для нужд армии американских истребителей F-35.
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