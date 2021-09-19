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Партия «Единая Россия» является лидером на выборах в Госдуму после обработки 8,97% протоколов

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Партия «Единая Россия» является лидером на выборах в Госдуму после обработки 8,97% протоколов
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На текущий момент лидером на выборах в Государственную думу является “Единая Россия”. Ей удалось набрать 38,68% голосов.

Этой информацией поделился ЦИК сегодня, в воскресенье. Такой процент голосов партия набрала после обработки 8,97% протоколов.

Что касается КПРФ, то за нее проголосовали 25,17% избирателей, за ЛДПР отдали голоса 9,6% российских граждан. Поддержку “Новым людям” оказали 7,9% россиян.

Явка на выборах в Госдуму по всей стране составила 45,15%. Такие цифры актуальны на шесть часов вечера по московскому времени.

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