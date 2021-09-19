Генсек ООН Гутерреш призвал Вашингтон и Пекин не допустить новой холодной войны

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19 сентября 2021, 19:36 Источник: РИА Новости

Антониу Гутерреш, фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Обостряющиеся противоречия между Пекином и Вашингтоном представляют опасность для всей планеты. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он обратился к Китаю и Соединенным Штатам с призывом не допустить новой холодной войны. Она, по его мнению, будет более опасной, нежели предыдущая. Об этом Гутерреш сообщил в интервью CNN.

“Я считаю, что складывающаяся ситуация, когда мы движемся к двум полностью конфронтационным странам, опасна для мира”,- сказал генсек ООН.

По его словам, риски могут быть многообразны. Речь идет, в том числе о появлении “конфликтующих военных доктрин”, “раздвоении” мировой экономики. Гутерреш добавил, что предыдущая холодная война была “проще в управлении”.

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