Генсек ООН Гутерреш призвал Вашингтон и Пекин не допустить новой холодной войны

Обостряющиеся противоречия между Пекином и Вашингтоном представляют опасность для всей планеты. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш.
Он обратился к Китаю и Соединенным Штатам с призывом не допустить новой холодной войны. Она, по его мнению, будет более опасной, нежели предыдущая. Об этом Гутерреш сообщил в интервью CNN.
“Я считаю, что складывающаяся ситуация, когда мы движемся к двум полностью конфронтационным странам, опасна для мира”,- сказал генсек ООН.
По его словам, риски могут быть многообразны. Речь идет, в том числе о появлении “конфликтующих военных доктрин”, “раздвоении” мировой экономики. Гутерреш добавил, что предыдущая холодная война была “проще в управлении”.
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