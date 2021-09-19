Турецкий генерал Каракуш заявил, что в случае войны с Грецией Анкара ударит по Салоникам

Турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш поведал, по какой территории в первую очередь ударит Анкара, если между ней и Грецией произойдет военный конфликт. Об этом он рассказал в ходе политических дебатов на телеканале CNN Turk.
По словам Каракуша, если подобное случится, то первостепенной целью наземной операции Турции против Греции станет город Салоники. Он подчеркнул, что Афины являются союзником Вашингтона, и греческие власти разрешили американцам создать в своей стране два десятка военных баз США. Среди них объект под городом Александруполис.
Генерал в отставке отметил, что данная база готова к блокированию предполагаемой наземной операции Турции. Что касается Греции, то, добавил Каракуш, эта страна будет пытаться завладеть Стамбулом.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.