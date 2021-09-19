Турецкий генерал Каракуш заявил, что в случае войны с Грецией Анкара ударит по Салоникам

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19 сентября 2021, 17:54 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш поведал, по какой территории в первую очередь ударит Анкара, если между ней и Грецией произойдет военный конфликт. Об этом он рассказал в ходе политических дебатов на телеканале CNN Turk.

По словам Каракуша, если подобное случится, то первостепенной целью наземной операции Турции против Греции станет город Салоники. Он подчеркнул, что Афины являются союзником Вашингтона, и греческие власти разрешили американцам создать в своей стране два десятка военных баз США. Среди них объект под городом Александруполис.

Генерал в отставке отметил, что данная база готова к блокированию предполагаемой наземной операции Турции. Что касается Греции, то, добавил Каракуш, эта страна будет пытаться завладеть Стамбулом.

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