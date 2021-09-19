Петр Порошенко заявил, что власти Украины пытаются отвлечь внимание жителей идеями о переименовании страны

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19 сентября 2021, 15:36 Источник: РИА Новости

Петр Порошенко, фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Украинское руководство своими заявлениями о переименовании страны отвлекает внимание жителей от насущных проблем. То же самое касается перехода на латиницу. Такое заявление сделал лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко, ранее занимавший президентское кресло на Украине.

Он подчеркнул, что в стране предпринимают попытки ликвидировать оппозицию безосновательными уголовными делами. “Они дурачатся для вас, продвигая абсолютно маразматичные идеи”, - сказал Порошенко.

Экс-президент подчеркнул, что на многих телеканалах страны население не может узнать о проблемах, которые на самом деле существуют на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления в Днепре на форуме “От фундамента государственности в Украину будущего”.

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