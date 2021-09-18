Захарова объяснила, почему закон об иноагентах не будут отменять в России

Аргументы Недели → Политика 13+

18 сентября 2021, 20:43

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей публикации «Лучшее враг нехорошего» выразила мнение, что закон об иностранных агентах в России отменен не будет, поскольку он позволяет противостоять давлению на политическую жизнь со стороны Запада. Соответствующий материал опубликован на блог-платформе Telegraph.

«Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны»,- пояснила дипломат.

Захарова отметила, что выводы о якобы репрессивном характере российского регулирования статуса иноагентов не соответствуют действительности. По ее словам, в стране сознательно ушли «от драконовских мер», применяемых американцами в этой сфере.

«Получение статуса иноагента в США можно сопоставить разве что с постановкой судимого рецидивиста на учет в полиции»,- добавила она.

Кроме того, заявление, что якобы любой, кто получает финансирование из иностранного источника, может быть объявлен иноагентом, дипломат назвала «инсинуацией». Захарова уточнила, что в России не любое физическое или юридическое лицо может стать иноагентом.

«В России, в отличие от родины иноагентства, им предписано предоставлять установленные законом сведения не чаще одного раза в квартал. СМИ-иноагенты, подчеркиваю, никак не поражены в своих профессиональных правах, если выполняют упомянутые предписания добросовестно»,- указала в материале представитель МИД.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости