Захарова объяснила, почему закон об иноагентах не будут отменять в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей публикации «Лучшее враг нехорошего» выразила мнение, что закон об иностранных агентах в России отменен не будет, поскольку он позволяет противостоять давлению на политическую жизнь со стороны Запада. Соответствующий материал опубликован на блог-платформе Telegraph.
«Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны»,- пояснила дипломат.
Захарова отметила, что выводы о якобы репрессивном характере российского регулирования статуса иноагентов не соответствуют действительности. По ее словам, в стране сознательно ушли «от драконовских мер», применяемых американцами в этой сфере.
«Получение статуса иноагента в США можно сопоставить разве что с постановкой судимого рецидивиста на учет в полиции»,- добавила она.
Кроме того, заявление, что якобы любой, кто получает финансирование из иностранного источника, может быть объявлен иноагентом, дипломат назвала «инсинуацией». Захарова уточнила, что в России не любое физическое или юридическое лицо может стать иноагентом.
«В России, в отличие от родины иноагентства, им предписано предоставлять установленные законом сведения не чаще одного раза в квартал. СМИ-иноагенты, подчеркиваю, никак не поражены в своих профессиональных правах, если выполняют упомянутые предписания добросовестно»,- указала в материале представитель МИД.
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