Советник главы офиса украинского президента Арестович выступил за переименование страны в Соединенные Земли Украины

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17 сентября 2021, 21:25 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Советник главы офиса украинского президента Зеленского Алексей Арестович, являющийся также спикером киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, вновь предложил называть Украину иначе.

Так, он заявил, что страну следует переименовать в “Соединенные Земли Украины”. При этом Арестович подчеркнул, что “там широкий на самом деле простор”.

По словам советника, в этом смысле Украина очень схожа с Германией и Австрией. “Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить”,- отметил он.

По словам Арестовича, такое бы название Украине подошло, ведь в стране большое количество географически обособленных районов, у которых свои обычаи, история, микрокультура.

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