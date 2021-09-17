Экс-депутат Рады Савченко допустила, что президент Украины Зеленский «позавидует судьбе Януковича»

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17 сентября 2021, 16:17 Источник: РИА Новости

Надежда Савченко, фото: Nazar Furyk/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский, возможно, скоро станет “завидовать” бывшему лидеру страны Виктору Януковичу. Это может случиться из-за жестких законов и высоких рыночных цен на газ. Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По ее словам, вряд ли потребители на Украине смогут приобретать голубое топливо по той рыночной стоимости, которая наблюдается на сегодняшний день. Савченко задалась вопросом, как в стране будут покупать топливо по 1000 долларов за 1000 кубометров.

Бывший парламентарий подчеркнула, что на Украине отлично осознают, что нынешний президент этой страны в сложившейся ситуации будет пиариться и “бить кулачком”, говоря о том, что не позволит ценами подняться вверх. В это же время местные власти будут оплачивать разницу с рыночной стоимостью. Савченко сравнила ситуацию с газом с капканом, из которого украинцы не выберутся. “И если Зеленский при этом действительно запустит закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича”,- добавила экс-депутат Рады.

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