Путин не планирует присоединяться к организованному Байденом саммиту по климату 17 сентября

Глава российского государства Владимир Путин не планирует становиться участником встречи по энергетике и климату, организатором которой является хозяин Белого дома Джо Байден. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня, 17 сентября.
Он подчеркнул, что “там по дипломатическим каналам идет согласование, но в планах у президента нет”. Так Песков ответил на вопрос, кто станет представителем Российской Федерации на данном мероприятии.
Некоторое время назад в Вашингтоне сообщили, что американский лидер в пятницу на этой неделе созывает встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, которая пройдет в виртуальном формате. Участником мероприятия является, в том числе Россия.
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