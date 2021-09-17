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Путин не планирует присоединяться к организованному Байденом саммиту по климату 17 сентября

, 15:55 Источник: РИА Новости

Путин не планирует присоединяться к организованному Байденом саммиту по климату 17 сентября
Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин не планирует становиться участником встречи по энергетике и климату, организатором которой является хозяин Белого дома Джо Байден. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня, 17 сентября.

Он подчеркнул, что “там по дипломатическим каналам идет согласование, но в планах у президента нет”. Так Песков ответил на вопрос, кто станет представителем Российской Федерации на данном мероприятии.

Некоторое время назад в Вашингтоне сообщили, что американский лидер в пятницу на этой неделе созывает встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, которая пройдет в виртуальном формате. Участником мероприятия является, в том числе Россия.

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