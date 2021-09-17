В Общественном штабе по наблюдению за выборами не подтвердили сообщения о нарушениях на участках

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17 сентября 2021, 15:50

Фото: Global Look

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Ольга Кириллова сообщила, что все жалобы о нарушениях проверены и ни одна из них не подтвердилась.

Кириллова рассказала, что сообщений о вероятном нарушении и замечаний поступило много. Как только начались выборы, штаб приступил к рассмотрению. Большое количество жалоб возникло из-за того, что в основном изучают первичную информацию, размещенную в интернете, о тех нарушениях, которые якобы имеют место. «По факту все они были проверены и ни одно не нашло подтверждения»,- подчеркнула Ольга Кириллова. Она отметила, что сообщать о нарушениях нужно детально.

«На сегодняшний день я говорю о массовых достаточно информациях от кандидата от КПРФ Дениса Парфенова. У меня просьба к нему: если все-таки нарушения есть, то детализируйте, что конкретно, какое надомное голосование, какой участок, что не понравилось с урнами, что при выдаче бюллетеней. Если будет конкретика, нам гораздо быстрее и эффективнее будет разобраться»,- сказала Ольга Кириллова.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать онлайн те, кто предварительно зарегистрировался, могут в любое время до 20:00 19 сентября.

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