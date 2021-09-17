Немецкий политолог Александр Рар не исключил выход Франции из НАТО из-за действий США

Аргументы Недели → Политика 13+

17 сентября 2021, 15:34 Источник: Взгляд

pixabay.com

Коммерческие и политические потери могут привести к тому, что Франция расколет Североатлантический альянс. Такого мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар.

Отмечается, что ранее Париж принял решение не праздновать совместно с Вашингтоном 240-летие Чесапикского сражения. Тем самым французские власти выразили недовольство потерей очень крупного контракта на поставку атомных подлодок Австралии. Та в свою очередь заключила сделку с Соединенными Штатами.

По словам Рара, “обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины”. Эти две страны конкурируют друг с другом в экспорте вооружений.

Американцы вооружают соседние с Поднебесной страны, чтобы те сдерживали Пекин. При этом из Австралии США хотят сделать “антикитайский щит и меч”. Подобные действия Вашингтона не всех устраивают в Европе. Речь идет, например, о Париже. Французский лидер Макрон, как подчеркнул политолог, является большим критиком НАТО, так как придерживается той позиции, что альянс призван обеспечивать защиту Европы, а не решать проблемы США в сфере внешней политики. Рар добавил, что дальнейшее давление американцев на европейские страны по вопросу КНР может привести к повторному выходу Франции из военно-политического блока.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости