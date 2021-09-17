Путин заявил, что США оставили после себя в Афганистане «открытый ящик Пандоры»

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил в своем выступлении по видеосвязи на совместном заседании глав стран ШОС и ОДКБ, что американцы оставили после себя в Афганистане "открытый ящик Пандоры".
Российский лидер также заметил днем в пятницу, 17 сентября, что на фоне сложившейся на афганской территории ситуации обеспечение стабильности на Евразийском пространстве является особенно актуальным.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сравнил с "бегством" вывод войск Соединенных Штатов Америки и их союзников из Афганистана.
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