Путин заявил, что США оставили после себя в Афганистане «открытый ящик Пандоры»

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17 сентября 2021, 13:33 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил в своем выступлении по видеосвязи на совместном заседании глав стран ШОС и ОДКБ, что американцы оставили после себя в Афганистане "открытый ящик Пандоры".

Российский лидер также заметил днем в пятницу, 17 сентября, что на фоне сложившейся на афганской территории ситуации обеспечение стабильности на Евразийском пространстве является особенно актуальным.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сравнил с "бегством" вывод войск Соединенных Штатов Америки и их союзников из Афганистана.

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