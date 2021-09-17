РИА Новости опубликовало видео пуска новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган

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17 сентября 2021, 08:44

ракета, фото: pixabay.com

В Минобороны России сообщили, что на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) Воздушно-космические силы успешно выполнили очередной испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - поделился командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук.

Отмечается, что предыдущие испытания новой противоракеты проводились в апреле 2021 года. Всего с 2017 по 2021 гг. с полигона Сары-Шаган состоялись десять испытательных пусков.

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