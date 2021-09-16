Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что Вашингтон не нацелен на конфликт с Китаем

Своим партнерством с Австралией и Великобританией в Индо-Тихоокеанском регионе Вашингтон не демонстрирует направленность против КНР. Такое заявление в ходе брифинга сделала Джен Псаки, занимающая в США пост пресс-секретаря Белого дома.
Она подчеркнула, что указанное партнерство не нацелено на какое-либо государство. По словам Псаки, Соединенные Штаты не хотят конфликта с Поднебесной. Она отметила, что сотрудничество с Канберрой и Лондоном “сосредоточено на защите стратегических интересов США”. Кроме того, оно призвано поддерживать в регионе стабильность.
“Что касается Китая, мы готовы к жесткой конкуренции с КНР, мы не стремимся к конфликту”, - сказала Псаки. Она заключила, что Вашингтон рассчитывает на сохранение “диалога между лидерами” двух государств.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.