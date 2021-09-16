Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что Вашингтон не нацелен на конфликт с Китаем

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16 сентября 2021, 22:56 Источник: ТАСС

Джен Псаки, фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Global Look Press

Своим партнерством с Австралией и Великобританией в Индо-Тихоокеанском регионе Вашингтон не демонстрирует направленность против КНР. Такое заявление в ходе брифинга сделала Джен Псаки, занимающая в США пост пресс-секретаря Белого дома.

Она подчеркнула, что указанное партнерство не нацелено на какое-либо государство. По словам Псаки, Соединенные Штаты не хотят конфликта с Поднебесной. Она отметила, что сотрудничество с Канберрой и Лондоном “сосредоточено на защите стратегических интересов США”. Кроме того, оно призвано поддерживать в регионе стабильность.

“Что касается Китая, мы готовы к жесткой конкуренции с КНР, мы не стремимся к конфликту”, - сказала Псаки. Она заключила, что Вашингтон рассчитывает на сохранение “диалога между лидерами” двух государств.

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