Экс-президент Трамп заявил, что США через три года перестанут существовать как государство

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп уверен, что Соединенные Штаты перестанут существовать как государство не позднее чем через три года. Об этом он заявил в ходе телефонного интервью для программы Newsmax.
Экс-президент США отметил, что страна демонстрировала успехи в течение последних восьми месяцев. По его словам, выборы, состоявшиеся в США в 2020 году, были сфальсифицированы.
Также Трамп подчеркнул, что нынешние власти проводят неправильную политику. В качестве примера он привел вывод военнослужащих США из Афганистана. “У нас не останется страны через три года, уверяю вас”, - сказал он.
По телефону у Трампа поинтересовались, намерен ли он баллотироваться в 2024 году. Тот намекнул, что “многие люди” будут “очень довольны” тем, что “принесут выборы 2024 года”.
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