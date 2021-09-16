Экс-президент Трамп заявил, что США через три года перестанут существовать как государство

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16 сентября 2021, 19:56 Источник: pravda.ru

Дональд Трамп, фото: White House/Global Look Press

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп уверен, что Соединенные Штаты перестанут существовать как государство не позднее чем через три года. Об этом он заявил в ходе телефонного интервью для программы Newsmax.

Экс-президент США отметил, что страна демонстрировала успехи в течение последних восьми месяцев. По его словам, выборы, состоявшиеся в США в 2020 году, были сфальсифицированы.

Также Трамп подчеркнул, что нынешние власти проводят неправильную политику. В качестве примера он привел вывод военнослужащих США из Афганистана. “У нас не останется страны через три года, уверяю вас”, - сказал он.

По телефону у Трампа поинтересовались, намерен ли он баллотироваться в 2024 году. Тот намекнул, что “многие люди” будут “очень довольны” тем, что “принесут выборы 2024 года”.

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