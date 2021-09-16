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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев и далее будет оказывать «дружественное» давление на США и ФРГ

, 17:28 Источник: lenta.ru

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев и далее будет оказывать «дружественное» давление на США и ФРГ
Дмитрий Кулеба, фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Киев должен и впредь оказывать на Вашингтон и Берлин “дружественное” давление после запуска проекта “Северный поток - 2”. Такое заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что это нужно Украине для защиты ее национальных интересов. Кулеба отметил, что Киев не меняет свою позицию по вопросу газовых поставок.

По словам главы украинского МИД, союзники прислушиваются к тому, что говорят в Киеве, но конкретных действий касательно защиты энергетической безопасности страны не видно. Он призвал переходить от слов к конкретным делам, добавив, что “для США и Германии как партнеров Украины настало время действовать по гарантиям Киеву относительно “Северного потока - 2”.

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