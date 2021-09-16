Глава МИД Литвы Ландсбергис считает необходимым отказ от признания союза России и Белоруссии Западом

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16 сентября 2021, 16:56 Источник: rubaltic.ru

Габриэлюс Ландсбергис, фото: Edijs Palens/Global Look Press

Западным странам не нужно признавать Союзное государство Российской Федерации и Белоруссии. Такое заявление сделал глава литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис.

Он подчеркнул, что белорусский президент Лукашенко не вправе ставить свою подпись на документах, когда речь заходит о международных соглашениях. Свои мысли он изложил американскому госсекретарю Энтони Блинкену.

Кроме того, Ландсбергис опасается сближения Москвы и Минска. Он отметил, что Лукашенко является нелегитимным президентом. Глава МИД Литвы допустил, что после маневров “Запад-2021” военные России останутся на белорусско-литовской границе.

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