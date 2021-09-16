Американский дипломат Хербст призвал Киев не питать иллюзий насчет появления армии США на Украине в случае войны с Россией

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16 сентября 2021, 16:10 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Киев может не рассчитывать на то, что в ближайшие годы Украину примут в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал Джон Хербст, ранее работавший американским послом в украинской столице.

Он отметил, что США не отправят своих военных на украинскую землю, если вдруг случится война с РФ. Он уверен, что Украина не станет членом НАТО через 5-10 лет. По словам Хербста, Киев зря полагает, что войска Соединенных Штатов разместятся на Украине. При этом он не исключил, что Российскую Федерацию отключат от международной платежной системы SWIFT.

Экс-посол подчеркнул, что Киев может рассчитывать на поставки американской техники, однако не на военных США. “Если бы обстановка коренным образом изменилась – может быть, но сегодня я этого не вижу”,- добавил он.

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