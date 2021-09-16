Политолог Илья Гращенков считает, что Дмитрий Медведев выполнил роль громоотвода и станет знаковой политической фигурой

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16 сентября 2021, 14:30

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Дмитрий Медведев, бывший глава правительства РФ, экс-президент России, может стать знаковой политической фигурой. Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что Медведева ждет больше будущее в политике, хотя он лишился первого места списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

Политолог рассказал в интервью Общественной службе новостей, что Дмитрий Медведев рассчитывал стать председателем новой Госдумы.

Гращенков напомнил, что у Медведева есть ряд заслуг и шанс вернуться в большую политику. «Эти заслуги уникальны и вычёркивать его из политической жизни опрометчиво»,- полагает эксперт.

По мнению политолога, Медведева можно было бы включить в пул лидеров, но у него есть большой минус — низкий электоральный рейтинг. Как объяснил Гращенко, низкий рейтинг у Медведева «по той простой причине, что все проблемы на него сваливало его правительство», и он выполнял роль громоотвода.

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