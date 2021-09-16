Сергей Марков: Резолюция Европарламента по России повисает в воздухе как одинокий петушиный крик

Политолог Сергей Марков считает, что подготовленная Европарламентом резолюция в отношении России является грубым нарушением международного права и против всех, кто за нее голосовал, нужно ввести персональные санкции.
В резолюции Европарламент объявляет выборы в России нечестными и не признает их результаты. Также заявляет, что не будет признавать Владимира Путина президентом после 2024 года.
Марков полагает, что данная резолюция будет смягчена. Он убежден, что ее готовили вместе с массовыми протестами по белорусскому сценарию. Но такого не будет – российские власти их сорвали. «В результате жесткая резолюция Европарламента провисает в одиночестве. Как одинокий петушиный крик кукареку»,- подытожил политолог.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.