Сергей Марков: Резолюция Европарламента по России повисает в воздухе как одинокий петушиный крик

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16 сентября 2021, 13:43 Источник: Блог Сергея Маркова

Фото: Global Look

Политолог Сергей Марков считает, что подготовленная Европарламентом резолюция в отношении России является грубым нарушением международного права и против всех, кто за нее голосовал, нужно ввести персональные санкции.

В резолюции Европарламент объявляет выборы в России нечестными и не признает их результаты. Также заявляет, что не будет признавать Владимира Путина президентом после 2024 года.

Марков полагает, что данная резолюция будет смягчена. Он убежден, что ее готовили вместе с массовыми протестами по белорусскому сценарию. Но такого не будет – российские власти их сорвали. «В результате жесткая резолюция Европарламента провисает в одиночестве. Как одинокий петушиный крик кукареку»,- подытожил политолог.

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