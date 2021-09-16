РБК: Владимир Сипягин написал заявление об отставке с поста губернатора Владимирской области

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16 сентября 2021, 13:50 Источник: РБК

Владимир Сипягин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Владимир Сипягин написал заявление об уходе с поста губернатора Владимирской области. Источник РБК, близкий к руководству Владимирской области, федеральный чиновник и собеседник, близкий к администрации президента России сообщили, что член ЛДПР Владимир Сипягин перейдёт в Госдуму.

По данным источников, Сипягин, который входит в федеральную часть списка ЛДПР, возьмет депутатский мандат и перейдет в Госдуму. Он о своем решении объявит до конца следующей недели, после того как ЦИК подведет итоги выборов. Выборы в Госдуму пройдут в России 17, 18 и 19 сентября.

О возможном переходе Сипягина в Госдуму ранее сообщал «Коммерсантъ». Если Сипягин войдет в общефедеральную часть списка ЛДПР, думский мандат будет ему гарантирован.

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