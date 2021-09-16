Путин перед выборами выступил с обращением к гражданам России

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16 сентября 2021, 07:54 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, Фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в преддверии выборов депутатов Государственной Думы обратился к гражданам России. В своем обращении российский президент подчеркнул, что "высший смысл выборов" – это, в первую очередь, "выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны", которую все россияне хотят видеть "суверенной и благополучной".

Путин отметил, что все одинаково заинтересованы в том, чтобы в Госдуму пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие россиян.

"От конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое",- заявил президент России.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 17, 18 и 19 сентября.

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