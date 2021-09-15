Оливер Стоун заявил, что Владимир Путин предотвратил превращение России в «вассала» США

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун в рамках беседы с журналистами заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин смог предотвратить превращение страны в "вассала" США.
Оливер Стоун отметил, что Соединенные Штаты Америки могли стать партнером РФ, но "из-за денег" этого не произошло. По словам режиссера, на Уолл-стрит решили, что Россию следует захватить и завладеть бизнесом. Владимир Путин, однако, стал защищать свою страну и противостоять планам Вашингтона.
Стоун выразил уверенность в том, что если бы не действия российского лидера, то РФ была бы уничтожена и превратилась бы в "вассала" США.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.