Оливер Стоун заявил, что Владимир Путин предотвратил превращение России в «вассала» США

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15 сентября 2021, 18:38 Источник: Россия 24

режиссер Оливер Стоун, Franck Castel/Keystone Press Agency

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун в рамках беседы с журналистами заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин смог предотвратить превращение страны в "вассала" США.

Оливер Стоун отметил, что Соединенные Штаты Америки могли стать партнером РФ, но "из-за денег" этого не произошло. По словам режиссера, на Уолл-стрит решили, что Россию следует захватить и завладеть бизнесом. Владимир Путин, однако, стал защищать свою страну и противостоять планам Вашингтона.

Стоун выразил уверенность в том, что если бы не действия российского лидера, то РФ была бы уничтожена и превратилась бы в "вассала" США.

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