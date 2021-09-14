Сенатор Климов заявил, что США не откажутся от планов разрушить Россию, однако воевать с ней ради Украины не станут

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14 сентября 2021, 22:33 Источник: nsn.fm

Андрей Климов, фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Вашингтон продемонстрировал Киеву, что ради Украины воевать с Российской Федерацией американцы не станут. Такое заявление сделал Андрей Климов, занимающий пост члена комитета Совета Федерации по международным делам.

Он отметил, что это один из основных выводов заявления о недопустимости полномасштабного военного конфликта с РФ, прозвучавшего из уст генерала США Джона Хайтена.

“Один из важных моментов: союзники США по НАТО, такие, как Украина, должны понять, что не будут Соединенные Штаты из-за них с нами воевать. Ни при каких обстоятельствах!”,- сказал Климов.

По словам сенатора, США все равно не откажутся от намерения разрушить РФ. Для этого, добавил Климов, они будут вводить незаконные санкции и вмешиваться в международные дела России.

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