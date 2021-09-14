Вассерман допустил вероятность госпереворота в США, если Белый дом решится начать войну против России и Китая

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14 сентября 2021, 21:43 Источник: ФАН

Анатолий Вассерман, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вашингтон не решится на прямой военный конфликт с такими державами, как Китай или Российская Федерация. В своей политике Соединенные Штаты и далее будут задействовать тактику мелких пакостей. Соответствующее заявление сделал телеведущий, публицист Анатолий Вассерман.

Он высказался о словах Джеймса Ставридиса, ранее являвшегося главнокомандующим Североатлантического альянса в Европе, о том, что западная часть мира погибнет в случае прямого военного столкновения США с РФ и КНР. Вассерман подчеркнул, что если вдруг начнется полномасштабная война с использованием ядерного оружия, то победителей не будет, включая США.

Кроме того, эксперт полагает, что своим заявлением Ставридис действительно хотел предостеречь государство и весь мир от серьезных ошибок. “Угрозы и опасности предсказывают не для того, чтобы в них влезать, а для того, чтобы их обходить”, - сказал публицист.

Также Вассерман отметил, что если американское руководство все же решится на развязывание полномасштабной войны, то здравомыслящие американцы, в том числе политики, и вменяемые военные, по всей видимости, устроят государственный переворот, тем самым предотвратив гибель всего государства.

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