Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил о важности улучшения отношений с Россией на фоне роста цен на газ в Европе

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14 сентября 2021, 20:46 Источник: Комсомольская правда

Жозеп Боррель, фото: Marquardt,Christian/Global Look Press

Жозеп Боррель, занимающий пост главы дипломатии Евросоюза, придерживается мнения, что объединению европейских стран требуются более предсказуемые и менее конфликтные отношения с Российской Федерацией. Такое заявление он сделал в ходе пленарной сессии Европарламента.

Боррель подчеркнул, что Россия остается соседом Европейского союза. По его словам, в настоящее время растут цены на голубое топливо, что является плохой новостью для Европы, в то время как для РФ - хорошей.

“Россия не изменится со дня на день, но нам нужны более предсказуемые и стабильные и менее конфликтные отношения”, - сказал он.

Кроме того, Боррель отметил, что неплохо было бы “обновить” с РФ партнерство, но, как он считает, на сегодняшний день подобное представить сложно.

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