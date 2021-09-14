Президент Украины Зеленский: «Я чувствую себя независимым и амбициозным человеком, который ежедневно учится у лучших»

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN рассказал, что не ощутил давления со стороны экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа, когда разговаривал с ним по телефону. Речь идет об обсуждении расследования в отношении Хантера Байдена.
По словам Зеленского, давления на Киев не было никогда. Он отметил, что всегда полагал, что Украина является независимой страной. При этом он назвал себя “независимым и амбициозным человеком, который ежедневно учится у лучших”.
Украинский президент подчеркнул, что именно таким был разговор с бывшим американским лидером. Он сказал, что США оказывают Киеву поддержку, и Украина “должна получить от них больше”.
Зеленский отметил, что никто не вправе давить на Украину. “Я не чувствовал, что он принуждал меня что-то делать”,- заключил он.
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