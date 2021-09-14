Премьер Украины Шмыгаль заявил о работе Киева над неизменностью тарифов для населения в связи с «гибридной агрессией России»

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль так и не объяснил толком, как сложится ситуация с тарифами на газ предстоящей зимой для населения страны, принимая во внимание высокую стоимость голубого топлива на рынке Европы.
На пресс-конференции в Киеве он только отметил, что тарифы “не должны расти”. По словам Шмыгаля, в настоящее время Украина предпринимает меры, чтобы тарифы для населения остались неизменными, учитывая “гибридную агрессию России на рынке газа”. Он заключил, что контроль за тарифами в сфере теплоснабжения обеспечивается органами местного самоуправления.
К слову, цена на голубое топливо на бирже Европы Intercontinental Exchange сегодня, во вторник, обновила рекорд - более 800 долларов за кубометр. По мнению аналитиков, цена может преодолеть отметку даже в 1000 долларов в связи с морозами.
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