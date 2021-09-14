Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев перестал верить обещаниям Запада, и призвал взять путь на милитаризацию

Аргументы Недели → Политика 13+

14 сентября 2021, 18:52 Источник: Красная Весна

Дмитрий Кулеба, фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

В интервью британской газете The Independent глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разочаровался в поддержке западных стран. Он отметил, что украинские власти перестали верить в обещания.

По мнению Кулебы, Украина должна превратиться в гибкое военное государство по типу Израиля. Он подчеркнул, что для выживания стране требуются украинский народ, армия и дипломатия.

Интервью глава украинского МИД дал журналистам на следующий день после громкого заявления Зеленского, который сказал, что между Украиной и Российской Федерацией возможна полномасштабная война. Кулеба призвал провести милитаризацию украинской земли.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости