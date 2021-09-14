Канцлер Курц заявил, что Австрия останется закрытой для афганских беженцев

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14 сентября 2021, 18:21 Источник: az.sputniknews.ru

Себастьян Курц, фото: Janine Schmitz/photothek.de via/Global Look Press

Австрия не будет принимать афганских беженцев на свою территорию. Такое заявление сделал канцлер страны Себастьян Курц.

Он отметил, что в Австрии живет четвертая по величине афганская община на планете. По словам Курца, пока он руководит страной, Австрия “не пустит ни одного бегущего афганца”.

В интервью итальянской газете la Stampa канцлер назвал интеграцию афганцев очень сложной и требующей энергии, которую Австрия позволить себе не может. Курц добавил, что более половины афганской молодежи, проживающей на австрийской территории, высказывается за демонстрацию насилия, если их религия задета.

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