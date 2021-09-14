Европарламент заявил о необходимости укрепления обороны странами Евросоюза для сдерживания России

В подготовленном депутатами Европарламента проекте доклада по Российской Федерации содержится призыв ЕС укреплять оборонный потенциал, нацеленный на сдерживание Москвы.
Согласно документу, Европейский союз, Североатлантический альянс и международные партнеры должны предпринимать шаги для сдерживания РФ, чтобы на европейской территории и вне ее царили стабильность и мир. Это, как отмечается, нужно сделать путем укрепления своего оборонительного потенциала.
Кроме того, подчеркивается, что ЕС необходимо давить на Москву, чтобы та не вмешивалась в дела соседей объединения европейских стран. Авторы документа предложили также ввести в отношении РФ санкции за проведение выборов на Крымском полуострове и “блокирование Минских соглашений”.
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