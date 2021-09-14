Политолог Коровин заявил, что Украина пытается задействовать милитаристские реляции, чтобы вернуть к себе внимание США

Аргументы Недели → Политика 13+

14 сентября 2021, 15:47 Источник: Свободная пресса

pixabay.com

Своими заявлениями и бряцанием оружием Киев показывает, что готов к войне с Российской Федерацией, однако это последняя возможность украинского руководства привлечь внимание Вашингтона. Такого мнения придерживается российский политолог Валерий Коровин, являющийся директором Центра геополитических экспертиз.

Так он высказался о словах Игоря Смешко, который ранее возглавлял СБУ. Тот в свою очередь отметил, что если вдруг между Москвой и Киевом произойдет военный конфликт, то территорию Украины могут атаковать сразу с трех направлений.

По словам Коровина, сейчас можно с уверенностью сказать, что проект Соединенных Штатов “Украина” провалился. “Россия не пала под натиском сетевых технологий и того потока русофобии, грязи и лжи, который льется со стороны Украины”, - подчеркнул политолог. Российская Федерация не была деморализована и разрушена, чего добивались глобалисты США. Ополченцы в Донбассе сопротивляются, Крымский полуостров вновь стал российским, а что касается Украины, то она “трещит по швам”. В этой связи проект “Украина” уже не интересен глобалистам.

По мнению Коровина, Вашингтон еще может проявить интерес к Киеву. Речь идет о милитаристских реляциях, что и стараются показать власти Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости