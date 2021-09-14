Политолог Хуциев: «Протестное голосование в Хабаровском крае никто не отменял»

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14 сентября 2021, 06:45

В предстоящие выходные жителям Хабаровского края, впрочем, как и других российских регионов, предстоит выбрать своих кандидатов в Государственную Думу, Законодательную Думу, а также в другие органы власти. Но самая главная кампания – досрочные выборы губернатора региона, за которыми следит вся страна.

В 2018 году Хабаровский край проголосовал против представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта, выбрав Сергея Фургала от ЛДПР. Все бы ничего, но в последующие 1,5 года рейтинг Фургала вырос настолько, что затмил собой и Юрий Трутнева, курирующего Дальний Восток, и Путина. В итоге Фургал оказался за решеткой, а в протестный регион был прислан врио Дегтярев.

«Это очень странный выбор Кремля: человек, у которого нет абсолютно никакого управленческого опыта, а его предшествующая политическая активность вызывает недоумение. Многие считали, что Дегтярев станет «громоотводом» и в итоге появится какой-то хозяйственник или интеллигентный профессор, но вместо этого началась беспрецедентная для Хабаровского края выборная кампания», - рассказал политический эксперт Барат Хуциев.

Для продвижения Дегтярева задействовали мощный административный ресурс: от десанта столичных политтехнологов до «фабрики троллей» и ЦУР (центр управления регионом – структура, созданная по всей стране в конце 2020 года для работы с обращениями граждан, в первую очередь, в соцсетях).

«У нас в райцентре с весны сидит человек от штаба Дегтярева, причем даже не дальневосточник. На все планерки ходит, мониторит ситуацию, выявляет проблемные места и докладывает об этом наверх. Надоел уже, мешает», - поделился глава одного из районов Хабаровского края.

Задолго до официального старта предвыборной кампании команда Дегтярева стала продвигать лозунг «Дела важнее слов» (кстати, такой же лозунг ранее неоднократно использовался «Единой Россией»): его стали наносить везде, где только можно – на списанных московских троллейбусах, автомобилях, поступающих в регион по федеральным программам, он заполонил все СМИ.

«За 20 лет вращения на околополитической орбите Дегтярев хорошо научился работать по методичке, выстраивать стратегию по устранению конкурентов: в протестном регионе было полностью защищено политическое поле, ключевые посты в краевом правительстве, крайизбиркоме и подведомственных учреждениях заняли «нужные люди», в основном, приезжие. Из СМИ были изгнаны неугодные руководители и журналисты, а телевидение, радио, газеты и интернет превратились в «рупор Дегтярева». Причем, за счет краевого же бюджета», - рассказал Барат Хуциев.

Что касается претендентов на пост губернатора Хабаровского края, то к гонке под разными предлогами не были допущены реальные лидеры региона. Помимо Дегтярева муниципальный фильтр и прочие преграды смогли преодолеть лишь трое: Бабек Юсиф оглы Мамедов (партия «Родина»), Парфенов Владимир Анатольевич («Партия пенсионеров») и Марина Ким («Справедливая Россия»).

«Бабека помню по 90-м – на «Марке» «черностое» с номерами 777 гонял. Парфенова помню, когда он гаишником на Воронежской был, а сейчас, как выяснилось, муж пресс-секретаря Дегтярева – чистой воды «спойлер». Ну, Ким по «телеку» помню, не более», - так в одном из пабликов охарактеризовал кандидатов житель Хабаровска Владимир.

Интересно, что в этом же паблике активно обсуждают то, на что на уличных баннерах с изображением Марины Ким вдруг стали закрывать ее лицо, да и вообще попросили «поумерить пыл».

«Местный «белый дом» накануне распространил якобы результаты опроса, по данным которого на сегодняшний день больше половины избирателей в Хабаровском крае готовы отдать свои голоса за Дегтярева. Но реальные исследования говорят о том, что жители региона свои предпочтения отдают как раз Ким. Как сложится на самом деле, не знают даже в Кремле, ведь протестного голосования никто не отменял и вполне может сработать тактика «за любого кроме Дегтярева», которую активно продвигает оппозиция. Тут все сильно зависит от того, поведутся ли жители протестного региона на старые троллейбусы и наспех залатанные дороги, или будут «торговаться» за свое будущее», - подчеркнул Барат Хуциев.

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