Аналитики Sohu заявили о неизбежности войны между США и Россией, которая довела до отчаяния европейских союзников Вашингтона

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13 сентября 2021, 21:35 Источник: ПолитРоссия

pixabay.com

Соединенные Штаты и их союзники на европейской территории оказались в тяжелом положении. Этому способствовала жесткая позиция российского руководства, пишет китайское издание Sohu.

Аналитики из КНР подчеркнули, что наиболее взрывоопасным регионом в отношениях РФ и НАТО является Восточная Европа. Вашингтон поставил массу вооружения в страны Европы, являющиеся членами Североатлантического альянса. США всячески препятствуют нормализации отношений между Москвой и европейскими странами.

При этом китайские эксперты отметили, что “Россия - не та страна, которую можно запугать”. По их словам, Москва активно наращивает собственный оборонный потенциал, ее современная техника востребована за границей. Китайские аналитики придерживаются мнения, что между США и РФ неустранимое противоречие - это то, что американцы стремятся сохранить мировую гегемонию.

В материале Sohu сказано, что война между Москвой и Вашингтоном, судя по всему, неизбежна. Самым вероятным плацдармом для ее старта китайцы назвали Восточную Европу. Однако Россия проводит военные учения с Белоруссией, что является прекрасным ответом на вызовы альянса.

Противники Российской Федерации, как отмечается в материале, отлично осознают, что в случае войны как раз белорусская территория станет стратегически выгодной позицией для армии РФ, чтобы противостоять силам военно-политического блока Европы. “Такая жесткая позиция России довела европейских союзников США до отчаяния”, - заключили обозреватели китайского издания.

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