Экс-глава США Трамп вновь намекнул на свое участие в выборах в 2024 году

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что нынешняя ситуация в Соединенных Штатах не оставляет ему иных вариантов, кроме как бороться за президентское кресло в 2024 году. Этой информацией он поделился в беседе с телеканалом Fox News.
Трамп раскритиковал действующую в стране власть за то, как американцы покидали Афганистан. Это он счел самым большим позором за все время существования США. Кроме того, он подчеркнул, что Байден не является достаточно компетентным, чтобы руководить страной.
По словам Трампа, сегодняшние власти США лишь усиливают раскол в американском обществе. “Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора”,- сказал он, отвечая на вопрос о его вероятном участии в выборах в США в 2024 году.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.