Экс-глава США Трамп вновь намекнул на свое участие в выборах в 2024 году

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13 сентября 2021, 20:37 Источник: ТАСС

Дональд Трамп, фото: Andrew Harrer/Global Look Press

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что нынешняя ситуация в Соединенных Штатах не оставляет ему иных вариантов, кроме как бороться за президентское кресло в 2024 году. Этой информацией он поделился в беседе с телеканалом Fox News.

Трамп раскритиковал действующую в стране власть за то, как американцы покидали Афганистан. Это он счел самым большим позором за все время существования США. Кроме того, он подчеркнул, что Байден не является достаточно компетентным, чтобы руководить страной.

По словам Трампа, сегодняшние власти США лишь усиливают раскол в американском обществе. “Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора”,- сказал он, отвечая на вопрос о его вероятном участии в выборах в США в 2024 году.

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