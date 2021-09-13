В Совете Европы возмутились средневековым статусом неграждан Латвии и Эстонии

Аргументы Недели → Политика 13+

13 сентября 2021, 19:37

Взято из интернета

В странах Прибалтики, а именно в Латвии и Эстонии продолжает действовать средневековый статус «неграждан». В этих республиках существуют дискриминационные языковые и образовательные законы, напрямую ограничивающие возможность представителям национальных меньшинств участвовать в политической деятельности. Об этом заявил в Будапеште на конференции «Роль неправительственных организаций и исследовательских институтов в продвижении норм и стандартов Совета Европы в отношении прав национальных меньшинств» координатор группы информации по преступлениям против личности Максим Вилков.

Правозащитник подчеркнул, что само существование в странах Европы подобных практик приводит к серьезным последствиям для всего европейского сообщества, ставит под сомнение готовность государств Европы отстаивать декларируемые ими принципы.

В кулуарах этой организованной на базе Молодежного центра Совета Европы конференции представители Венгрии высказывали недоумение относительно деления в Латвии и Эстонии, являющихся членами НАТО, жителей на граждан и «неграждан».

И правда, давайте задумаемся, как в европейской стране жители могут делиться на какие-то разряды, своеобразные юридически оформленные касты? Почему одни являются гражданами, а вторые какими-то негражданами?

А главное, куда смотрит Брюссель? Ведь Европа декларирует примат прав человека, равенство всех жителей Европы, независимо от национальности, политических взглядов и пола.

Русские в Латвии часто шутят: «Для того, чтобы европейцы занялись проблемами неграждан, последним надо стать ещё каким-то ныне модным меньшинством». А так «неграждане» в чистом виде Брюссель не интересуют.

Грустно, но, судя по всему, проблема неграждан Латвии и Эстонии решится сама собой рано или поздно. Если в той же Латвии в середине 1990-х насчитывалось более 730 тысяч неграждан, то сейчас и 200 тысяч не наберется. А в той же Эстонии неграждан уж и меньше 70 тысяч осталось.

Правда и население прибалтийских республик сокращается, при чем весьма быстрыми темпами. Если в 1991-м году в Латвии проживало 2 миллиона 658 тысяч человек, то сейчас – миллион 860 тысяч. В Эстонии и того меньше, миллион 330 тысяч. Что на 240 тысяч меньше, чем 30 лет назад. Так что картина печальная, а история с дискриминацией неграждан бьет в первую очередь по самим прибалтийским странам, превращая их в бедную обезлюдевшую европейскую окраину. В которой даже беженцы с Ближнего Востока задерживаться не хотят, предпочитая направляться в государства побогаче.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости