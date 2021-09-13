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Телеведущий Александр Масляков назвал украинского президента Владимира Зеленского управляемой куклой

, 19:21 Источник: Комсомольская правда

Телеведущий Александр Масляков назвал украинского президента Владимира Зеленского управляемой куклой
Александр Масляков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бессменный руководитель и ведущий телепередачи “КВН” Александр Масляков высказался о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о том, что существует вероятность полномасштабной войны с Российской Федерацией.

В беседе с “Комсомольской правдой” заслуженный деятель искусств РФ подчеркнул, что уже забыл, что Зеленский играл в КВН, ведь “он игрок какой-то очень управляемый”. При этом телеведущий назвал президента Украины “куклой”.

По словам Маслякова, он уже не воспринимает президента Украины как кавээнщика. Телеведущий добавил: “Если бы это были отклики от КВН, то такой дури бы он не нес”.

Напомним, что заявление о вероятной войне Зеленский сделал в Киеве в ходе форума YES Brainstorming. Он заявил, что между украинцами и россиянами наблюдается пропасть.

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