Экспортная безопасность: как Мали пытается избавиться от Франции и подружиться с Россией

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13 сентября 2021, 18:45

Фотограф: Nicolas Remene: globallookpress.com

Члены общественного движения Мали Debout sur les remparts (YEREWOLO) обратились к главе временного правительства республики Ассими Гойте и заявили о решимости молодых людей «возглавить линию фронта в борьбе с французским присутствием».

Также, руководство движения подготовило манифест и направило его новому лидеру.

«Мы, молодые люди, организовали наше движение ради ухода французских вооруженных сил с национальной территории Мали. Мы хотим внести свой скромный вклад в окончательное урегулирование кризиса и поддержать вас с последней энергией в восстановлении ценностей суверенитета нашей нации», — значится в документе.

Жителям африканского государства надоело, что Париж демонстрирует полное пренебрежение желаниям населения и ставит под сомнение суверенитет государства. В заявлении они демонстрирует «готовность к тому, чтобы французские войска покинули малийскую землю».

Настроения общества отлично демонстрируют массовые протестные акции по всей столице. Люди призывают власти выдворить представителей Парижа, всех связанных с французами экс-чиновников и даже отдельных бизнесменов, переведя страну на новые политические рельсы.

«Единственный вариант, который мы считаем заслуживающим доверия — это новое сотрудничество с Россией, которая встала бы на нашу сторону, чтобы положить конец этому навязанному асимметричному циклу войны, который представляет реальную угрозу выживанию нашего государства», — отмечают члены YEREWOLO.

Отправляя документ, лидеры общественной организации призывают Ассими Гойту и его администрацию обратиться к Москве и попросить у давних партнеров помощи в преодолении кризиса, в который погрузилась страна.

По мнению доктора военных наук, председателя Союза геополитиков и обозревателя «Военно-промышленного Курьера» Константина Сивкова, само по себе явление, когда малийцы обращаются к России, является следствием провала политики стран западного мира.

«Им стало понятно, что Запад не в состоянии обеспечить безопасность жителей Мали и других государств, вспомним тот же Афганистан. В этих условиях нужно обратить внимание на то, что несмотря на постоянное противодействие, Россия сохраняет традиции Советского Союза и несет народам Африки уверенность в завтрашнем дне и в том, что она способна самостоятельно победить терроризм в отличие от Франции, которая не может решить проблем даже внутри своей страны», — рассуждает аналитик.

К тому же, не стоит забывать, что взаимодействие Москвы и Бамако уже начало потихоньку выстраиваться. Так, на военно-техническом форуме «Армия-2021» замминистра обороны РФ Александр Фомин провел рабочую встречу с малийским коллегой Садио Камара, на которой обсудил реализацию совместных проектов в сфере обороны.

«Естественно, что к нам обращаются за помощью, это говорит о хороших позициях России. И в этих условиях надо ожидать, что страны третьего мира будут и дальше пытаться избавляться от французского влияния, когда Париж занимается, по сути, вандализмом. И жители конечно же, видя это, будут просить французов уйти, а нас помочь», — заключил эксперт.

Положительный опыт сотрудничества с Российской Федерацией в Мали подсмотрели у Центральноафриканской Республики, правительство которой обратилось к своему давнему партнеру с просьбой о консультативной поддержке. Такое взаимодействие позволило в сжатые сроки снизить уровень угрозы, исходящий от боевиков.

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