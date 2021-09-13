Глава МИД Чехии Кулганек заявил о неготовности Москвы улучшать отношения с Прагой

Российское руководство не демонстрирует готовность улучшать отношения с Прагой. Такое заявление сделал глава чешского внешнеполитического ведомства Якуб Кулганек.
Он отметил, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова позволяет себе очень резкие заявление. Кроме того, иногда подобное можно услышать от Сергея Лаврова, главы МИД РФ.
Также Кулганек напомнил о пребывании Чехии в списке недружественных стран, подчеркнув, что включение Праги в него было шагом к эскалации. Он заключил, что Россия могла бы своим первым жестом исключить Чехию из данного списка.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.