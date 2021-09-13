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Глава МИД Чехии Кулганек заявил о неготовности Москвы улучшать отношения с Прагой

, 18:46 Источник: РИА Новости

Глава МИД Чехии Кулганек заявил о неготовности Москвы улучшать отношения с Прагой
Якуб Кулганек, фото: Michal Krumphanzl/Global Look Press

Российское руководство не демонстрирует готовность улучшать отношения с Прагой. Такое заявление сделал глава чешского внешнеполитического ведомства Якуб Кулганек.

Он отметил, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова позволяет себе очень резкие заявление. Кроме того, иногда подобное можно услышать от Сергея Лаврова, главы МИД РФ.

Также Кулганек напомнил о пребывании Чехии в списке недружественных стран, подчеркнув, что включение Праги в него было шагом к эскалации. Он заключил, что Россия могла бы своим первым жестом исключить Чехию из данного списка.

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