Украинский чиновник Саакашвили попросил военных Грузии сопротивляться местной власти

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне занимающий пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, обратился к грузинским военным с призывом противостоять политике правящей “Грузинской мечты”.
Он выразил надежду на то, что жители Грузии полны патриотизма, отметив важность спасения страны. “Горжусь, что я ваш соратник, который создал из вшивой и уничтоженной армии боевые подразделения”, - сказал он.
Кроме того, Саакашвили отметил, что сегодняшнее грузинское правительство не уделяет внимания проблемам, существующим в армии. По его словам, там царят взяточничество и непотизм. Он призвал население Грузии не отдавать голоса за “Грузинскую мечту” второго октября.
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