Депутат Рады Вятрович заявил, что в интеллектуальной деградации украинцев виновата Россия

Именно Российская Федерация виновата в том, что жители Украины перестали интересоваться украинской литературой. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Владимир Вятрович.
Также виновником отсутствия интереса он назвал карантин. По словам Вятровича, это привело к закрытию большого количества книжных магазинов в стране. Кроме того, нет спроса на печатную продукцию.
Депутат Верховной рады также заявил о необходимости уделить особое внимание национальной угрозе украинской самоидентичности. “Украинцы всё меньше читают. Речь идет о прямой угрозе интеллектуальной деградации, которую могут остановить только неотложные и системные шаги в этом направлении”, - добавил Вятрович.
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