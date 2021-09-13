Депутат Рады Вятрович заявил, что в интеллектуальной деградации украинцев виновата Россия

Аргументы Недели → Политика 13+

13 сентября 2021, 17:51 Источник: novorosinform.org

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Именно Российская Федерация виновата в том, что жители Украины перестали интересоваться украинской литературой. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

Также виновником отсутствия интереса он назвал карантин. По словам Вятровича, это привело к закрытию большого количества книжных магазинов в стране. Кроме того, нет спроса на печатную продукцию.

Депутат Верховной рады также заявил о необходимости уделить особое внимание национальной угрозе украинской самоидентичности. “Украинцы всё меньше читают. Речь идет о прямой угрозе интеллектуальной деградации, которую могут остановить только неотложные и системные шаги в этом направлении”, - добавил Вятрович.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости