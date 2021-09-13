Зеленский заявил, что президент США Байден поддержал амбиции Украины по членству в НАТО

Хозяин Белого дома Джо Байден высказался в поддержку стремления Киева сделать Украину частью Североатлантического альянса. Соответствующее заявление поступило от украинского лидера Владимира Зеленского.
При этом президент Украины подчеркнул, что Байден указал на то, что такое решение не всецело зависит от Вашингтона. В интервью телеканалу CNN Зеленский отметил, что американский президент поддержал намерения Украины в вопросе НАТО во время встречи в Вашингтоне.
“Он сказал: “Я думаю, что вы должны быть там, но это зависит не только от меня”, - сказал Зеленский.
При этом президент Украины сказал американскому коллеге, что решение администрации США будет способствовать более короткому пути в альянс. Зеленский добавил, что обсуждал эту тему с Байденом примерно полчаса.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.