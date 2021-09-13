Зеленский заявил, что президент США Байден поддержал амбиции Украины по членству в НАТО

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13 сентября 2021, 17:25 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/Global Look Press

Хозяин Белого дома Джо Байден высказался в поддержку стремления Киева сделать Украину частью Североатлантического альянса. Соответствующее заявление поступило от украинского лидера Владимира Зеленского.

При этом президент Украины подчеркнул, что Байден указал на то, что такое решение не всецело зависит от Вашингтона. В интервью телеканалу CNN Зеленский отметил, что американский президент поддержал намерения Украины в вопросе НАТО во время встречи в Вашингтоне.

“Он сказал: “Я думаю, что вы должны быть там, но это зависит не только от меня”, - сказал Зеленский.

При этом президент Украины сказал американскому коллеге, что решение администрации США будет способствовать более короткому пути в альянс. Зеленский добавил, что обсуждал эту тему с Байденом примерно полчаса.

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