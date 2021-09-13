Зеленский заявил о важности увеличения количества американских военных на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не сомневается в том, что Соединенным Штатам следует увеличить свое присутствие на Украине. Он заявил, что хозяин Белого дома Джо Байден высказался в поддержку членства Киева в Североатлантическом альянсе.
По словам Зеленского, говорить о “выходе” американцев с Украины не следует. Напротив, военных США должно быть в стране больше. В интервью CNN он подчеркнул, что к этому он призывал американского президента в Вашингтоне, когда находился за океаном с рабочим визитом.
Ко всему прочему, Зеленский отметил, что Украину не нужно сравнивать с Афганистаном с точки зрения американской поддержки. Он добавил, что Киев не так зависим от Вашингтона, как был Кабул.
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