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Эксперт Цыганкова заявила о сохранении политических препятствий для ввода в эксплуатацию «Северного потока - 2»

, 15:36 Источник: РИА Новости

Эксперт Цыганкова заявила о сохранении политических препятствий для ввода в эксплуатацию «Северного потока - 2»
Stefan Sauer/Global Look Press

Несмотря на то, что “Северный поток - 2” уже достроили, существуют политические препятствия на пути его запуска. Такое заявление сделала Марина Цыганкова, являющаяся старшим газовым аналитиком международной аналитической компании Refinitiv.

Отмечается, что до старта коммерческих поставок необходимо завершить процесс сертификации оператора трубопровода. По словам эксперта, это и будет главным сдерживающим фактором для начала поставок. Цыганкова отметила, что против ввода в эксплуатацию этого газового проекта выступают в том числе Вашингтон, Варшава и Киев.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что ряд опасений имеет отношение к итогам запланированных на 26 сентября федеральных выборов в Германии, ведь “Северный поток - 2” не поддерживают “Зеленые”. Также стоит помнить и об американских санкциях, добавила Цыганкова.

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