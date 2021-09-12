Посол Украины в Польше Дещица заявил, что границу между двумя странами необходимо стереть

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12 сентября 2021, 14:58 Источник: lenta.ru

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Между Украиной и Польшей границы должны отсутствовать, их следует убрать. Судя по всему, в будущем случится именно так. Такого мнения придерживается посол Украины в Варшаве Андрей Дещица.

В пример он привел границы между странами, входящими в Евросоюз, когда они существуют лишь на картах. “По знакам на пути, можно понять, что ты въезжаешь в другую страну”, - сказал Дещица.

При этом посол подчеркнул, что Украине предстоит пройти долгий путь, прежде чем вступить в Европейский союз. Он заявил о необходимости увеличения числа погранпереходов Варшавой и Киевом.

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