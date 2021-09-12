Глава МИД Франции Ле Дриан заявил об отказе Парижа признавать новое правительство талибов в Кабуле

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12 сентября 2021, 14:21 Источник: РИА Новости

Жан-Ив Ле Дриан, фото: Jens Schlueter/Global Look Press

Французские власти не намерены признавать новое правительство “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства этой страны Жан-Ив Ле Дриан.

Он подчеркнул, что руководство Франции не желает “иметь какие-либо отношения” с талибами. При этом он обвинил боевиков радикального движения во лжи. “Мы ждем от них действий. Мы выдвинули ряд условий”, - сказал Ле Дриан.

По словам главы французского МИД, речь идет о таких условиях, как разрешение поставки гуманитарной помощи в не находящиеся под прямым контролем “Талибана” районы, содействие беспрепятственному выезду из Афганистана всех желающих, отказ от сотрудничества с “Аль-Каидой” (запрещенная в РФ террористическая организация), соблюдение прав женщин. Ле Дриан добавил, что талибы лгут, а ведь заявляли об инклюзивном и представительном правительстве и содействии вылету из страны афганцев и граждан прочих государств.

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