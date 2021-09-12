Эксперт Блохин, комментируя слова Волкера о давлении на «Северный поток - 2»: Возможно, что он хочет занять какую-то должность

Аргументы Недели → Политика 13+

12 сентября 2021, 13:28

Jens Büttner/Global Look Press

Константин Блохин, являющийся научным сотрудником Центра исследования проблем безопасности РАН, высказался о словах экс-спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что Берлин и Вашингтон предпримут серьезные меры против “Северного потока - 2” в случае его использования Российской Федерацией как оружия.

Блохин отметил, что заблокировать этот газовый проект не представляется возможным, и американская сторона предпримет максимум усилий, чтобы газопровод не получилось задействовать на полную мощность. Отныне, как полагает эксперт, США будут пытаться “сохранить лицо”, пишет RT.

Блохин допустил, что Волкер, делая подобные заявления, судя по всему, желает получить некий пост или политический капитал. “Как мы можем использовать газ как “оружие”, если потребитель хочет купить у нас продукт в определенном количестве?”, - заключил эксперт.

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